Emirati Arabi, Expo Dubai: Terna partner del padiglione italia (Di domenica 28 febbraio 2021) Terna, il più grande operatore indipendente di rete per la trasmissione di energia elettrica in Europa, sarà partner di padiglione italia a Expo 2020 a Dubai, l'Esposizione Universale che prenderà il via il prossimo 1° ottobre. L'accordo con il quale il Gruppo diventa Gold Sponsor del padiglione italia è stato siglato oggi da Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna, e da Paolo Glisenti, Commissario Generale per la Partecipazione del nostro Paese a Expo 2020 Dubai. La presenza a Expo Dubai conferma il ruolo centrale di Terna quale regista e abilitatore del sistema energetico italiano e hub europeo per il raggiungimento ...

