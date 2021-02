Emilia Romagna zona arancione scuro, quali sono le regole da rispettare (Di domenica 28 febbraio 2021) A partire da martedì 2 marzo molti Comuni e Province dell’Emilia Romagna saranno costrette ad aumentare le misure restrittive, e passare in zona arancione scuro. Oltre a Bologna, si può dire che l’intero territorio romagnolo, tranne il Forlivese, a causa della crescita dei contagi che si è verificata negli ultimi giorni, dovrà stringere ancora un po’ le regole. Entro domani mattina è attesa l’ordinanza ufficiale. Vediamo però quali sono le regole di questa nuova fascia di colore. >> Leggi anche: Vaccino anti covid, Mario Draghi punta a 200mila somministrazioni giornaliere Emilia Romagna zona arancione scuro, i Comuni e le Province che entrano in ... Leggi su urbanpost (Di domenica 28 febbraio 2021) A partire da martedì 2 marzo molti Comuni e Province dell’saranno costrette ad aumentare le misure restrittive, e passare in. Oltre a Bologna, si può dire che l’intero territorio romagnolo, tranne il Forlivese, a causa della crescita dei contagi che si è verificata negli ultimi giorni, dovrà stringere ancora un po’ le. Entro domani mattina è attesa l’ordinanza ufficiale. Vediamo peròledi questa nuova fascia di colore. >> Leggi anche: Vaccino anti covid, Mario Draghi punta a 200mila somministrazioni giornaliere, i Comuni e le Province che entrano in ...

