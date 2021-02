Emergenza capi stropicciati | se il ferro non funziona | provate così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 28 febbraio 2021)ta di trovarsi ine di dover risolvere il problema dei: che sia perché siete in vacanza, in viaggio o perché ilsi è rotto e non potete attendere… poco importa! Indossare abiti senza pieghe rende il look curato e ordinato, quindi è imprescindibile per trasmettere un’immagine che colpisca alla prima impressione. Come correre ai ripari allora per essere impeccabili? In realtà il metodo esiste, è efficace ele; dovete solo procurarvi… Curiose? Iniziamo! Può succedere che la sera prima di un appuntamento importante, mettiate mano alper ripassare i tessuti e presentarvi elegantissime con il vostro vestito migliore. E, accidenti, il vostro fidato alleato non! Oppure ancora, siete in trasferta ...