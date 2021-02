Elettra Lamborghini | “Mai avuta una cosa del genere” | il fastidioso imprevisto prima dell’esibizione

(Di domenica 28 febbraio 2021) , ecco cos’è successo alla cantante.Lamborgini,: “E’ terribile”, è successo poco faè sempre molto presente e attiva sui social ed è sempre pronta a condividere con i suoi followers tutto quello che la riguarda. La cantante non ha davvero filtri con le persone che la seguono e usa il suo profilo Instagram per raccontarsi a 360 gradi, mostrando tutti i lati del suo carattere e quasi tutti i momenti della sua vita quotidiana. Nelle ultime settimane sta spopolando anche il docu-reality dedicato a lei, ‘e il resto scompare’, in onda sulla piattaforma streaming Discovery+, nel quale la cantante ed ereditiera ha mostrato il ‘dietro le quinte’ della sua vita e del suo matrimonio ...

IsolaDeiFamosi : In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove op… - MusicStarStaff : “Domenica In” con vista Sanremo | Ospiti di Mara Venier Amadeus, Elettra Lamborghini e Giovanna Botteri - infoitcultura : Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste de L'Isola dei Famosi - RVallesina : Tinie - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - MyElettra : RT @IsolaDeiFamosi: In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove opinio… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Quando Elodie si è presentata sul palco dell' Ariston lo scorso anno ha lasciato tutti senza fiato. A rendere ancora più grintoso Andromeda , il pezzo che la talentuosa artista romana ha portato in ...In studio anche, che ha partecipato lo scorso anno al Festival con il brano 'Musica e il resto scompare', che delizierà il pubblico con qualche rivelazione piccante e potrebbe ...A Verissimo il dramma del calciatore Cherif Karamoko: «Quando la barca è affondata mio fratello è scomparso tra le onde». La guerra, la fuga sul barcone, ...Domenica 28 febbraio andrà in onda come di consueto il programma condotto e preparato da Mara Venier, Domenica In. Il classico contenitore ...