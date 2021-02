Ecco chi paga lo stipendio ai dipendenti dell'agenzia Ue del farmaco: dramma-vaccino, svelato il complotto (Di domenica 28 febbraio 2021) Per l'Europa il fallimento è diventato una prassi. Gli Stati Uniti hanno bruciato ancora i tecnici Ue nella corsa ai vaccini, questa volta sull'autorizzazione all'uso dell'antivirus della Johnson&Johnson. Parliamo del farmaco che tutti aspettavano, perché richiede una sola iniezione e si conserva anche a temperature normali. Gli esperti dell'americana Food&Drug administration venerdì notte hanno dato il via libera all'impiego con procedura d'emergenza. L'Unione temporeggia, se ne riparlerà a metà marzo. E per lo Sputnik forse si arriverà a maggio. Come mai? Semplice: da noi neanche esiste una procedura d'emergenza. L'agenzia Europea del farmaco, l'Ema, non lo prevede. Il ritardo è la regola, non l'eccezione. Così in pratica stiamo ripetendo gli errori dei mesi scorsi, quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Per l'Europa il fallimento è diventato una prassi. Gli Stati Uniti hanno bruciato ancora i tecnici Ue nella corsa ai vaccini, questa volta sull'autorizzazione all'uso'antivirusa Johnson&Johnson. Parliamo delche tutti aspettavano, perché richiede una sola iniezione e si conserva anche a temperature normali. Gli esperti'americana Food&Drug administration venerdì notte hanno dato il via libera all'impiego con procedura d'emergenza. L'Unione temporeggia, se ne riparlerà a metà marzo. E per lo Sputnik forse si arriverà a maggio. Come mai? Semplice: da noi neanche esiste una procedura d'emergenza. L'Europea del, l'Ema, non lo prevede. Il ritardo è la regola, non l'eccezione. Così in pratica stiamo ripetendo gli errori dei mesi scorsi, quando ...

TgrRai : Ecco come funzionerà la #zonabianca in #Sardegna. Il presidente Solinas annuncia controlli per chi arriva nell'iso… - Avvenire_Nei : Li conosci solo perché sono morti. Li conosci dopo, gli uomini come Luca Attanasio, e solo perché li hanno uccisi.… - myrtamerlino : #Bassetti dice 'se chi lavora all'ospedale non vuole farsi il #vaccino vada a fare altro'. Ecco, sfilatevi il camic… - avvo_ : @_poisonia pure tu? ecco bene. poi quando dice eh no io il gf lo farei ma non posso. ms chi sei??? guarda un odio. - infoitsport : Ibrahimovic a Sanremo, De Rossi: «Ecco chi deve intervenire» -