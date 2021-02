Draghi e Lamorgese che dicono? Riprende l'invasione, Sea Watch scatenata: la mossa per farci invadere (Di domenica 28 febbraio 2021) Torna a far parlare di sé la Sea Watch 3, la nave dell'omonima Ong tedesca in navigazione nel Mediterraneo centrale. Questa mattina, domenica 28 febbraio, è stata protagonista di un primo salvataggio di migranti, con 77 persone fatte salire a bordo della nave diventata famosa dopo lo speronamento, nel giugno del 2019, di una motovedetta della Guardia di Finanza all'ingresso del porto di Lampedusa, allora guidata da Carola Rackete. Più tardi la Ong ha effettuato un altro salvataggio con altri 97 migranti. Negli ultimi tre giorni è stata così protagonista la nave tedesca di quattro operazioni: due tra venerdì e sabato con il recupero di 147 persone. Dopo quelle di oggi sono 317 i migranti a a bordo. Ma non è finita qui: la Sea Watch 3 potrebbe dirigersi verso altri barconi in difficoltà. Sono stati infatti avvistati altri quattro gommoni con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Torna a far parlare di sé la Sea3, la nave dell'omonima Ong tedesca in navigazione nel Mediterraneo centrale. Questa mattina, domenica 28 febbraio, è stata protagonista di un primo salvataggio di migranti, con 77 persone fatte salire a bordo della nave diventata famosa dopo lo speronamento, nel giugno del 2019, di una motovedetta della Guardia di Finanza all'ingresso del porto di Lampedusa, allora guidata da Carola Rackete. Più tardi la Ong ha effettuato un altro salvataggio con altri 97 migranti. Negli ultimi tre giorni è stata così protagonista la nave tedesca di quattro operazioni: due tra venerdì e sabato con il recupero di 147 persone. Dopo quelle di oggi sono 317 i migranti a a bordo. Ma non è finita qui: la Sea3 potrebbe dirigersi verso altri barconi in difficoltà. Sono stati infatti avvistati altri quattro gommoni con ...

