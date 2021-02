Doncic - Porzingis, che spettacolo. Anche Harden si inchina (Di domenica 28 febbraio 2021) Capolavoro. Se Dallas cercava un modo per dimostrare all'Nba di essere pronta a trasformarsi in quella squadra da corsa con in testa i playoff guidata da Luka Doncic in versione mvp, l'ha trovato col ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 febbraio 2021) Capolavoro. Se Dallas cercava un modo per dimostrare all'Nba di essere pronta a trasformarsi in quella squadra da corsa con in testa i playoff guidata da Lukain versione mvp, l'ha trovato col ...

dchinellato : Vittoria importante per Dallas a Brooklyn. Col solito Doncic, Porzingis che gioca la miglior partita dell’anno, la… - Carmelo93769160 : RT @marcocrespi: Irving e Harden giocano insieme e producono un +7.82 di NetRTG. Doncic e Porzingis si guardano e non giocano insieme: si f… - G_d_P_ : RT @marcocrespi: Irving e Harden giocano insieme e producono un +7.82 di NetRTG. Doncic e Porzingis si guardano e non giocano insieme: si f… - marcocrespi : Irving e Harden giocano insieme e producono un +7.82 di NetRTG. Doncic e Porzingis si guardano e non giocano insiem… - 76ersPride : Best players I numeri di Doncic parlano da soli: 28.9pt, 8.6reb, 9.2ast, implacabile. Porzingis è in dubbio ma meri… -

Ultime Notizie dalla rete : Doncic Porzingis Doncic - Porzingis, che spettacolo. Anche Harden si inchina I Nets, reduci da 8 successi di fila in cui avevano mostrato perché possono essere quel tiranno che tutti temono, si sono sciolti sotto i colpi di Doncic e i muscoli del ritrovato Kristaps Porzingis, ...

Simmons spegne Doncic, Phila è inarrestabile: Mavs k.o. Per Dallas, ancora priva di Kristaps Porzingis, una sconfitta che si è manifestata sul parquet in ... esaltandosi nella marcatura su Luka Doncic, mentre Joel Embiid (23 punti, 9 rimbalzi, 4 assist, 2 ...

Nba: Doncic-Porzingis, che spettacolo. Anche Harden si inchina La Gazzetta dello Sport I risultati delle partite NBA del 28 febbraio: Denver ferma la corsa dei Nets, 76ers ko con Cleveland I risultati delle partite NBA giocate durante la notte tra sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021. Si ferma a 8 la striscia di vittorie dei Brooklyn Nets che, senza Durant e Irving, vengono sconfitti i ...

Doncic frena la corsa dei Nets, i Cavs sgambettano Phila. Riscatto Utah Si ferma a otto la serie di vittorie consecutive dei Brooklyn Nets, che nella notte Nba perdono 98-115 contro Dallas, trascinata da 27 punti di Luka Doncic. Cade anche Philadelphia, sconfitta 109-112 ...

I Nets, reduci da 8 successi di fila in cui avevano mostrato perché possono essere quel tiranno che tutti temono, si sono sciolti sotto i colpi die i muscoli del ritrovato Kristaps, ...Per Dallas, ancora priva di Kristaps, una sconfitta che si è manifestata sul parquet in ... esaltandosi nella marcatura su Luka, mentre Joel Embiid (23 punti, 9 rimbalzi, 4 assist, 2 ...I risultati delle partite NBA giocate durante la notte tra sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021. Si ferma a 8 la striscia di vittorie dei Brooklyn Nets che, senza Durant e Irving, vengono sconfitti i ...Si ferma a otto la serie di vittorie consecutive dei Brooklyn Nets, che nella notte Nba perdono 98-115 contro Dallas, trascinata da 27 punti di Luka Doncic. Cade anche Philadelphia, sconfitta 109-112 ...