Domenica Live | Carmen Di Pietro fa chiarezza sulla foto con Maradona | “Non volevo offendere nessuno”

Carmen Di Pietro, ospite a Domenica Live, ha spiegato il motivo ha pubblicato una foto con Maradona e poi racconta la sua storia avuta con l'ex Pibe de oro Nella puntata del 28 febbraio 2021 di Domenica Live, Barbara D'Urso ha ospitato Carmen Di Pietro assieme alla figlia Carmelina e la madre Emma. Mesi fa la showgirl lucana ha scatenato tantissime polemiche sul web riguardo alla sua pubblicazione di una foto in costume assieme al compianto Diego Armando Maradona. Uno scatto ritenuto dalla maggior parte delle persone di cattivo gusto e irrispettoso verso una persona defunta. Di Pietro però ci ha tenuto a spiegare il vero motivo per cui ha commesso quel gesto:

