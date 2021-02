Domenica Live, Carmen Di Pietro e la dichiarazione shock su Maradona (Di domenica 28 febbraio 2021) dichiarazione shock di Carmen di Pietro sul compianto Diego Armando Maradona, alle telecamere di Domenica Live. Ecco cosa ha detto. Non finiscono le polemiche e le chiacchiere su Diego Armando Maradona, nemmeno dopo la morte! Il calciatore più famoso al mondo, infatti, è stato protagonista di un altro gossip, nominato questa volta da Carmen Di Pietro e snocciolato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 febbraio 2021)didisul compianto Diego Armando, alle telecamere di. Ecco cosa ha detto. Non finiscono le polemiche e le chiacchiere su Diego Armando, nemmeno dopo la morte! Il calciatore più famoso al mondo, infatti, è stato protagonista di un altro gossip, nominato questa volta daDie snocciolato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : In realtà l'annuncio della gravidanza al #GFVIP era solo per prenotarsi per le due ore extra di Domenica Live. - veneziaunica : CONCERTO LIVE GRATUITO PER TUTTI ? domenica 28 febbraio ore 17:30; ?? Claudio Marino Moretti dirige il Coro e gli… - PBerluskony : @Carmelona5 @AngeloCivico No, ascoltiamo la logica. Scherzi a parte è rimandato all’autunno, perciò per quale ragio… - BGrisafi : RT @CiaoKarol: Santo ROSARIO dalla Grotta delle Apparizioni di #Lourdes. Domenica 28 Febbraio 2021. LIVE TV dalle h. 23.15 https://t.co… - __reinventlove : Ora mi metto a recuperare le puntate perse in queste settimane del #classicwho e da domenica prossima dovrei riusci… -