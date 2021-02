Domenica In: Rocco Casalino presenta “Il Portavoce” e parla di sé (Di domenica 28 febbraio 2021) A chiudere la venticinquesima puntata di Domenica In è stato Rocco Casalino che si è raccontato e ha presentato “Il Portavoce” La venticinquesima puntata di Domenica In chiude con l’intervista a Rocco Casalino, Portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. Mara Venier ha voluto ironizzare sulla presenza di Casalino da lei. Dapprima ha invocato “Esclusiva di Zia Mara” e dopo ha mandato in onda un video in cui si vedeva che Rocco Casalino era stato da chiunque e rimaneva lei. Ironizzando, i due hanno iniziato a parlare de “Il Portavoce – la mia storia”, il libro di Casalino in cui si racconta tra vita privata e pubblica. “Ho letto il tuo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 febbraio 2021) A chiudere la venticinquesima puntata diIn è statoche si è raccontato e hato “Il” La venticinquesima puntata diIn chiude con l’intervista adell’ex premier Giuseppe Conte. Mara Venier ha voluto ironizzare sulla presenza dida lei. Dapprima ha invocato “Esclusiva di Zia Mara” e dopo ha mandato in onda un video in cui si vedeva cheera stato da chiunque e rimaneva lei. Ironizzando, i due hanno iniziato are de “Il– la mia storia”, il libro diin cui si racconta tra vita privata e pubblica. “Ho letto il tuo ...

matteograndi : Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso”… - sciltian : RT @matteograndi: Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso” sono s… - perramatteo : RT @matteograndi: Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso” sono s… - eia58 : RT @cgregorio52: Pochi attimi fa su RaiUno: “tra poco una grande esclusiva: Rocco Casalino a Domenica In”. Passo e chiudo (il televisore).… - TroppoOnta : RT @matteograndi: Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso” sono s… -