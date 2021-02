Domenica In: Elettra Lamborghini si sente male in diretta. Mara Venier chiama un medico e interrompe l’intervista (Di domenica 28 febbraio 2021) A Domenica In era attesissima Elettra Lamborghini dove ad aspettarla c’era una lunga intervista con Mara Venier: tra gli argomenti, il recente matrimonio con Afrojack, la scomparsa della cavalla Lolita ed il suo ruolo da opinionista presso l’Isola dei Famosi. Nel prosieguo della conversazione, tuttavia, la padrona di casa ha notato che c’era qualcosa che non andava in Elettra Lamborghini e ha indagato. La twerking queen non ha esitato ad esprimere il suo disagio causato da un lancinante dolore alla schiena: “Ho preso il colpo della strega questa mattina, però ci tenevo a venire da te e sono venuta lo stesso. Non mi posso muovere. Come è accaduto? Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche ... Leggi su trendit (Di domenica 28 febbraio 2021) AIn era attesissimadove ad aspettarla c’era una lunga intervista con: tra gli argomenti, il recente matrimonio con Afrojack, la scomparsa della cavalla Lolita ed il suo ruolo da opinionista presso l’Isola dei Famosi. Nel prosieguo della conversazione, tuttavia, la padrona di casa ha notato che c’era qualcosa che non andava ine ha indagato. La twerking queen non ha esitato ad esprimere il suo disagio causato da un lancinante dolore alla schiena: “Ho preso il colpo della strega questa mattina, però ci tenevo a venire da te e sono venuta lo stesso. Non mi posso muovere. Come è accaduto? Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche ...

