Domenica In, Elettra Lamborghini si sente male e non riesce a finire l'intervista: interviene il medico (Di domenica 28 febbraio 2021) Il bello (fino a un certo punto) della diretta. Tra i super ospiti della puntata di "Domenica In" andata in onda quest'oggi su Rai Uno c'era Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini su Rai Uno a Domenica In La cantante e influencer è stata invitata da Mara Venier per parlare dei temi più importanti della sua vita in questo periodo, tra cui il recente matrimonio con il producer famoso a livello globale Afrojack, senza dimenticare l'ingaggio da parte di Mediaset come opinionista de "L'Isola dei Famosi", che inizierà nelle prossime settimane. Ad ogni modo, l'attesa intervista non è andata come da programma. Già dai primi minuti si notava che l'espressione facciale dell'ereditiera denotava un po' di disagio. Mara Venier, avendola a pochi metri di distanza, se ne è ...

