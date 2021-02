Domenica In, Elettra Lamborghini ricorda commossa la sua Lolita: “Mi ha salvato la vita” (Di domenica 28 febbraio 2021) È indiscutibilmente la “twerking queen” più famosa d’Italia, divenuta in pochi anni icona di stile, umorismo e talento. Elettra Lamborghini si racconta ai microfoni di Mara Venier, rivivendo attraverso alcuni clip le grandi passioni e i grandi amori della sua vita. A cominciare dall’equitazione e dalla drammatica perdita della sua affezionata cavalla Lolita: “Mi ha salvato la vita“. Elettra Lamborghini a Domenica In Elettra Lamborghini di certo non ha bisogno di presentazioni. La sua strada nel mondo della musica e dello spettacolo la sta portando, passo dopo passo, a raggiungere traguardi inimmaginabili. Conosciuta come la “twerking queen” più celebre d’Italia, la cantante ha esordito anche al ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 28 febbraio 2021) È indiscutibilmente la “twerking queen” più famosa d’Italia, divenuta in pochi anni icona di stile, umorismo e talento.si racconta ai microfoni di Mara Venier, rivivendo attraverso alcuni clip le grandi passioni e i grandi amori della sua. A cominciare dall’equitazione e dalla drammatica perdita della sua affezionata cavalla: “Mi hala“.Indi certo non ha bisogno di presentazioni. La sua strada nel mondo della musica e dello spettacolo la sta portando, passo dopo passo, a raggiungere traguardi inimmaginabili. Conosciuta come la “twerking queen” più celebre d’Italia, la cantante ha esordito anche al ...

