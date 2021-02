Domenica In: Elettra Lamborghini e la fortuna di essere se stessa col marito (Di domenica 28 febbraio 2021) Elettra Lamborghini è stata ospite di Mara Venier e, nonostante il colpo della strega, si è raccontata in un’ampia intervista Negli studi di Domenica In, Elettra Lamborghini entra visibilmente bloccata. Dopo aver raccontato su Instagram del risveglio con il torcicollo, si presenta da Mara Venier dicendo di avere il colpo della strega. Dopo un video tributo a lei dedicato, Elettra Lamborghini inizia a raccontare di sé: “Da sempre volevo fare parte del mondo dello spettacolo. Tutto quello che ho fatto, mi ha portata qui, anche se avrei evitato alcune scelte. Ad esempio potevo evitare di dire alcune cose, ma io sono una bonacciona”. L’intervista si sposta da subito sull’amore per i cavalli di Elettra Lamborghini. “Adesso ho un cavallo, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 febbraio 2021)è stata ospite di Mara Venier e, nonostante il colpo della strega, si è raccontata in un’ampia intervista Negli studi diIn,entra visibilmente bloccata. Dopo aver raccontato su Instagram del risveglio con il torcicollo, si presenta da Mara Venier dicendo di avere il colpo della strega. Dopo un video tributo a lei dedicato,inizia a raccontare di sé: “Da sempre volevo fare parte del mondo dello spettacolo. Tutto quello che ho fatto, mi ha portata qui, anche se avrei evitato alcune scelte. Ad esempio potevo evitare di dire alcune cose, ma io sono una bonacciona”. L’intervista si sposta da subito sull’amore per i cavalli di. “Adesso ho un cavallo, ...

