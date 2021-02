Domenica In: anticipazioni oggi 28 febbraio. Gli ospiti (Di domenica 28 febbraio 2021) Quali ospiti animeranno Domenica 28 febbraio 2021 il salotto Domenicale di Mara Venier? Chi si collegherà con Domenica In e chi, invece, raggiungerà la padrona di casa negli studi Fabrizio Frizzi a Roma? Ve lo sveliamo: Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Al Brno Elettra Lamborghini, Giovanna Botteri e Ilaria Capua. Domenica In è giunta alla 25° puntata e Mara Venier si prepara ad accogliere negli studi Fabrizio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 febbraio 2021) Qualianimeranno282021 il salottole di Mara Venier? Chi si collegherà conIn e chi, invece, raggiungerà la padrona di casa negli studi Fabrizio Frizzi a Roma? Ve lo sveliamo: Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Al Brno Elettra Lamborghini, Giovanna Botteri e Ilaria Capua.In è giunta alla 25° puntata e Mara Venier si prepara ad accogliere negli studi Fabrizio Articolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : Domenica In: le anticipazioni della puntata del 28 febbraio - #Domenica #anticipazioni #della - CorriereCitta : Anticipazioni Domenica In puntata del 28 febbraio 2021: chi saranno gli ospiti in studio #domenicain #DomenicaIn - infoitcultura : Domenica Live: anticipazioni e ospiti di Barbara d’Urso - zazoomblog : Domenica In anticipazioni ed ospiti della puntata del 28 febbraio - #Domenica #anticipazioni #ospiti - zazoomblog : Anticipazioni Domenica Live e Live-Non è la d’Urso 28-02: ospiti dalla famiglia Zenga a Maria Teresa Ruta -… -