Domenica In: Amadeus si racconta tra aneddoti e retroscena pre Festival (Di domenica 28 febbraio 2021) Domenica In si apre con il collegamento da Sanremo con Amadeus intervistato da Mara Venier sul Festival di Sanremo La Domenica pomeriggio in compagnia di Mara Venier si apre con il collegamento da Sanremo con il direttore artistico e conduttore Amadeus che si fa trovare in compagnia di Fiorello mentre ballano. C'è uno stato d'animo scanzonato e sereno a pochi giorni dalla 71° edizione del Festival di Sanremo e, per l'occasione, Amadeus ha raccontato a Mara Venier alcuni retroscena e aneddoti della kermesse musicale. In un primo momento, complice la presenza di Fiorello, Amadeus ha raccontato che vengono sottoposti a tampone ogni 72 ore e dal 2 marzo lo saranno ogni giorno.

