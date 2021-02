Domenica In: Al Bano, Loredana Lecciso e Romina. L’appello in tv: «Facciamo pace» (Di domenica 28 febbraio 2021) In studio a Domenica In arriva AlBano Carrisi, ospite di Mara Venier, che inizia l’intervista ricordando i bei momenti passati insieme al cantante nella sua tenuta nel Salento, e della parmigiana di melanzane che la mamma di AlBano faceva sempre trovare alla conduttrice. Venuta a mancare da un anno il cantante ricorda così la madre: «Mi manca moltissimo, domani la vado a vedere. Ho preso da mia madre, amava la lirica e cantava, e senza volerlo ho preso da lei. La vita è fatta così, con alti e bassi». Ripercorrendo la sua lunga carriera il cantante commenta così: «Il simbolismo della vita è rappresentato in una rosa, con petali e spine. Ho avuto due fari importanti nella mia vita, mio padre e mia madre, avendo avuto questa ricchezza al mio fianco avevo meno paura. Quando ho lasciato tutto per inseguire il mio sogno so di avergli dato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 28 febbraio 2021) In studio aIn arriva AlCarrisi, ospite di Mara Venier, che inizia l’intervista ricordando i bei momenti passati insieme al cantante nella sua tenuta nel Salento, e della parmigiana di melanzane che la mamma di Alfaceva sempre trovare alla conduttrice. Venuta a mancare da un anno il cantante ricorda così la madre: «Mi manca moltissimo, domani la vado a vedere. Ho preso da mia madre, amava la lirica e cantava, e senza volerlo ho preso da lei. La vita è fatta così, con alti e bassi». Ripercorrendo la sua lunga carriera il cantante commenta così: «Il simbolismo della vita è rappresentato in una rosa, con petali e spine. Ho avuto due fari importanti nella mia vita, mio padre e mia madre, avendo avuto questa ricchezza al mio fianco avevo meno paura. Quando ho lasciato tutto per inseguire il mio sogno so di avergli dato ...

