Domenica In, Al Bano e l'amara partecipazione a Sanremo 2017: il cantautore contro la giuria di qualità (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel nuovo appuntamento con Domenica In Mara Venier accoglie in studio un grande della musica italiana: Al Bano Carrisi. Il cantante si racconta a tutto tondo tra famiglia e carriera, che l'ha visto spesse volte esibirsi anche sul palco del Festival di Sanremo. E, parlando della kermesse, il cantante manifesta ancora profonda delusione per l'edizione del 2017: "Come ha fatto una giuria di qualità a scartare una melodia del genere?". Al Bano: una vita di musica e affetti Torna a Domenica In, dopo essere stato ospite innumerevoli volte in passato, Al Bano Carrisi. Il cantante è uno degli ospiti dell'appuntamento odierno del programma di Rai1 condotto da Mara Venier. Un'intervista intensa e ricca di contenuti, che ripercorre le tappe più ...

