Disney: maggiore scelta per adulti con Star (Di domenica 28 febbraio 2021) Quando Il colosso di Hollywood ha lanciato lo streamer Disney + nel novembre 2019, si è basata sul riconoscimento globale di Luke Skywalker, Iron Man, Moana e Buzz Lightyear con grande effetto. Il servizio ha attirato 95 milioni di abbonati in poco più di un anno. Come amplia la sua offerta Disney +? Il 23 febbraio, ha iniziato ad aggiungere programmi che distorcono più adulti a Disney + in mercati come Europa, Canada, Australia e Nuova Zelanda con il nuovo marchio di streaming Star. Il piano del gigante dell’intrattenimento di presentare Star come hub di contenuti all’interno di Disney + insieme a Lucasfilm, Marvel, Pixar e National Geographic è progettato per aiutare ad alimentare le iscrizioni all’estero, ma può anche creare confusione per il marchio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Quando Il colosso di Hollywood ha lanciato lo streamer+ nel novembre 2019, si è basata sul riconoscimento globale di Luke Skywalker, Iron Man, Moana e Buzz Lightyear con grande effetto. Il servizio ha attirato 95 milioni di abbonati in poco più di un anno. Come amplia la sua offerta+? Il 23 febbraio, ha iniziato ad aggiungere programmi che distorcono più+ in mercati come Europa, Canada, Australia e Nuova Zelanda con il nuovo marchio di streaming. Il piano del gigante dell’intrattenimento di presentarecome hub di contenuti all’interno di+ insieme a Lucasfilm, Marvel, Pixar e National Geographic è progettato per aiutare ad alimentare le iscrizioni all’estero, ma può anche creare confusione per il marchio ...

EliaOConnell : Alle elementari quando giocavo con le mie amiche tutte che si davano nomi fighi presi dalle ragazze di cartoni o da… - hewhowasliving : @Saetta_McQueen Si espanderanno entrambi come disgraziati, netflix per il 2021 ha in cantiere 70 lavori fra doc, fi… - insomniavdia : @SWEETVBLOOD penso sia un estensione maggiore per vedere più cose su disney -