“Dietro ai suoi occhi”, la serie che si nasconde alla nostra vista (Di domenica 28 febbraio 2021) serie di successo su Netflix, Dietro ai suoi occhi (Behind her eyes), è creata dal britannico Steve Lightfoot (Hannibal, The punisher), ed è adattata dal romanzo omonimo dell’autrice inglese Sarah Pinborough, del 2017. Una giovane e frustrata madre single si lascia trascinare in un’avventura sentimentale con uno psichiatra, stringendo allo stesso tempo una morbosa amicizia con la moglie dell’uomo. Misteri, manipolazioni, verità discordanti sono nell’ovvio ordine del giorno. Il thriller psicologico si costruisce sull’idea del rispecchiamento identitario, nonché la condivisione profonda di aspetti nascosti del subconscio. Idea che porterà all’inaspettata soluzione finale, tuttavia non esplicitamente installata dagli elementi narrativi. Lo spettatore, in altre parole, è manipolato in un’indagine banale e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021)di successo su Netflix,ai(Behind her eyes), è creata dal britannico Steve Lightfoot (Hannibal, The punisher), ed è adattata dal romanzo omonimo dell’autrice inglese Sarah Pinborough, del 2017. Una giovane e frustrata madre single si lascia trascinare in un’avventura sentimentale con uno psichiatra, stringendo allo stesso tempo una morbosa amicizia con la moglie dell’uomo. Misteri, manipolazioni, verità discordanti sono nell’ovvio ordine del giorno. Il thriller psicologico si costruisce sull’idea del rispecchiamento identitario, nonché la condivisione profonda di aspetti nascosti del subconscio. Idea che porterà all’inaspettata soluzione finale, tuttavia non esplicitamente instta dagli elementi narrativi. Lo spettatore, in altre parole, è manipolato in un’indagine banale e ...

misalvichipu0 : RT @peularis: Dico spesso che hanno trovato 'la persona giusta al momento giusto' incontrandosi, perché non sarebbe stato uguale se Franci… - Marghy52860297 : RT @la_klaudja: 2) Aydan: ha perso il figlio maggiore,il marito è un traditore, è riuscita ad uscire da casa grazie ad Eda, ha solo Serkan… - ritornoalfutur2 : RT @PaoloBorg: Zingaretti mette una toppa con la doppia vicepresidenza?? I suoi critici vengono definiti nel Pd 'torna a casa Matteo'..tipic… - Marcell41157833 : @gmgiua Ma ancora dietro a questo pagliaccio? Ma come è potuto succedere che un paese si sia ridotto a questi livel… - Louissmouth : RT @peularis: Dico spesso che hanno trovato 'la persona giusta al momento giusto' incontrandosi, perché non sarebbe stato uguale se Franci… -

Ultime Notizie dalla rete : Dietro suoi Perché Ibrahimovic ha torto quando attacca LeBron James Con la differenza che LeBron si mobilita a difesa dei suoi connazionali dalla pelle nera meno ...ha lamentato un razzismo (peraltro tutto da dimostrare) subIto in prima persona e dunque ha agito dietro ...

Terence Trent D'Arby Introducing The Hardline According To Terence Trent D'Arby ...di pubblico perfettamente imboccato dalla Columbia e da un'eccitata Mtv che trasmette i suoi ... Insistenti chiacchiere dietro le quinte raccontano di un eternamente competitivo Michael Jackson che entra ...

«Dietro i suoi occhi»: la nuova serie di Netflix con Eve Hewson lascia spiazzati Vanity Fair Italia Rossi e l'ennesima sfida: domani sul nostro sito la sua Yamaha Petronas Alle 10.30 di lunedì 1 marzo la diretta per la presentazione della M1 di Vale e Morbidelli, con il nove volte iridato che si lancia verso un'altra avventura. Forse quella finale ...

Juve, infortunati già al lavoro. Ma Dybala e Arthur... Pirlo subito in campo alla Continassa fa la conta in vista dell’anticipo di martedì con lo Spezia: attesa per Morata, McKennie torna titolare ma l’unica certezza è Danilo di ritorno dalla squalifica ...

Con la differenza che LeBron si mobilita a difesa deiconnazionali dalla pelle nera meno ...ha lamentato un razzismo (peraltro tutto da dimostrare) subIto in prima persona e dunque ha agito......di pubblico perfettamente imboccato dalla Columbia e da un'eccitata Mtv che trasmette i... Insistenti chiacchierele quinte raccontano di un eternamente competitivo Michael Jackson che entra ...Alle 10.30 di lunedì 1 marzo la diretta per la presentazione della M1 di Vale e Morbidelli, con il nove volte iridato che si lancia verso un'altra avventura. Forse quella finale ...Pirlo subito in campo alla Continassa fa la conta in vista dell’anticipo di martedì con lo Spezia: attesa per Morata, McKennie torna titolare ma l’unica certezza è Danilo di ritorno dalla squalifica ...