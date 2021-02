Di Michele su Vlahovic | punta della Fiorentina | “Prandelli gli ha giovato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 febbraio 2021) Una delle poche note positive, in una stagione fin qui davvero complicata, è sicuramente Dušan. Il ventunenne attaccante serbo, che oggi guiderà la sua squadra nella sfida all’Udinese (diretta Sky alle 15:00), sta trovando quest’anno la sua definitiva consacrazione. Il merito, secondo David Di, ex attaccante tra le altre proprio dell’Udinese intervistato a Radio Bruno, è da attribuire a Cesare. Le parole di DisuDavid Di, intervenuto a Radio Bruno, riguardo aha dichiarato: “Il cambio di allenatore haalla squadra e a, perché prima tentennava ad esplodere e non riusciva a sfruttare le sue ...