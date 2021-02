Delitto Neumair: i cadaveri dei genitori trasportati in spalla (Di domenica 28 febbraio 2021) Benno Neumair, il 30enne accusato dell’omicidio dei propri genitori, avrebbe trasportato i loro cadaveri in spalla prelevandoli dall’auto per poi gettarli nell’Adige. Questa è l’ultima ipotesi avanzata dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, ora possibile, dopo il rinvenimento del cadavere della madre Laura Perselli, Benno avrebbe ucciso i genitori strangolandoli: prima il padre, poi la madre. Quella sera del 4 gennaio, Laura era uscita di casa per andare a trovare la madre malata. È in quel frangente che Benno potrebbe aver ucciso il padre, per poi aspettare il rientro della madre ed uccidere anche lei. A momento, le ricerche di Peter Neumair sono sospese e riprenderanno la prossima settimana. Rinvenuto nell’Adige anche un cellulare ed alcuni oggetti che potrebbero ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Benno, il 30enne accusato dell’omicidio dei propri, avrebbe trasportato i loroinprelevandoli dall’auto per poi gettarli nell’Adige. Questa è l’ultima ipotesi avanzata dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, ora possibile, dopo il rinvenimento del cadavere della madre Laura Perselli, Benno avrebbe ucciso istrangolandoli: prima il padre, poi la madre. Quella sera del 4 gennaio, Laura era uscita di casa per andare a trovare la madre malata. È in quel frangente che Benno potrebbe aver ucciso il padre, per poi aspettare il rientro della madre ed uccidere anche lei. A momento, le ricerche di Petersono sospese e riprenderanno la prossima settimana. Rinvenuto nell’Adige anche un cellulare ed alcuni oggetti che potrebbero ...

