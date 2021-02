Dayane Mello: “Non sono lesbica né bisex” (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di confronti e di ultimi chiarimenti al Grande Fratello Vip, in attesa della finale che andrà in onda stasera 1° marzo. Al termine della semifinale del 26 febbraio, come accade di consueto dopo la chiusura di una puntata serale, i concorrenti si sono soffermati su alcuni dei temi trattati nel corso della diretta su Canale 5. Su tutti, Tommaso Zorzi e Dayane Mello hanno parlato della definizione poco felice di “mezza lesbica” pronunciata dall’influencer milanese in riferimento alla coinquilina brasiliana. Tommaso, dispiaciuto per le critiche che sono piovute su di lui dai social network, ha affermato che non aveva alcuna intenzione di affermare che Dayane fosse bisessuale, ma di voler invece dire “che non era lesbica”. Quindi, con un pizzico di rammarico, ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di confronti e di ultimi chiarimenti al Grande Fratello Vip, in attesa della finale che andrà in onda stasera 1° marzo. Al termine della semifinale del 26 febbraio, come accade di consueto dopo la chiusura di una puntata serale, i concorrenti sisoffermati su alcuni dei temi trattati nel corso della diretta su Canale 5. Su tutti, Tommaso Zorzi ehanno parlato della definizione poco felice di “mezza” pronunciata dall’influencer milanese in riferimento alla coinquilina brasiliana. Tommaso, dispiaciuto per le critiche chepiovute su di lui dai social network, ha affermato che non aveva alcuna intenzione di affermare chefosse bisessuale, ma di voler invece dire “che non era”. Quindi, con un pizzico di rammarico, ha ...

trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Caro #GFVip, non si scherza con i colori dell’arcobaleno. La tutela della fluttuante incoerenza di Dayane Mello è i… - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - lanix_luthor : RT @labimbadidayane: Dayane, ti auguro di custodire dentro questa famosa “ultima valigia” tutte le emozioni vissute in questi 5 lunghi mesi… - Barbarenadayane : RT @darveyfeels_: DAYANE MELLO La partesipanti per eccellenza, protagonista di intere puntate e grandissima creatrice di dinamiche. Istint… -