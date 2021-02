Dal 1 marzo: Sardegna passa in zona bianca, Basilicata e Molise in zona rossa (Di domenica 28 febbraio 2021) Da domani 1 marzo, Molise e Basilicata in zona rossa; Lombardia, Marche e Piemonte in arancione. Sardegna prima regione in fascia bianca. In arrivo il nuovo Dpcm, restrizioni fino al 6 aprile. Complice il bel tempo folla nelle strade delle città. A Milano discoteca improvvisata alla Darsena con decine di persone anche senza mascherina. Da domani chiusi tutti gli istituti in Abruzzo, Basilicata e Campania. Il Cts raccomanda la DAD per tutte le zone rosse. Governo pronto a chiusure selettive. Intanto per il terzo giorno di fila crescono i ricoveri in terapia intensiva. Il tasso di positività si attesta al 5,8%. Sono 18.916 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Da domani 1in; Lombardia, Marche e Piemonte in arancione.prima regione in fascia. In arrivo il nuovo Dpcm, restrizioni fino al 6 aprile. Complice il bel tempo folla nelle strade delle città. A Milano discoteca improvvisata alla Darsena con decine di persone anche senza mascherina. Da domani chiusi tutti gli istituti in Abruzzo,e Campania. Il Cts raccomanda la DAD per tutte le zone rosse. Governo pronto a chiusure selettive. Intanto per il terzo giorno di fila crescono i ricoveri in terapia intensiva. Il tasso di positività si attesta al 5,8%. Sono 18.916 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...

