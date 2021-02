Da domani a casa 1 studente su 3. Cts indica chiusura scuole con contagi alti (Di domenica 28 febbraio 2021) In tre milioni di nuovo in Dad. Dal primo marzo Basilicata e Molise in zona rossa. Lombardia, Piemonte e Marche di nuovo arancioni. Bianca solo la Sardegna Leggi su tg.la7 (Di domenica 28 febbraio 2021) In tre milioni di nuovo in Dad. Dal primo marzo Basilicata e Molise in zona rossa. Lombardia, Piemonte e Marche di nuovo arancioni. Bianca solo la Sardegna

teatrolafenice : ?? Grazie a tutti voi di averci seguito col vostro proverbiale entusiasmo. Domani ci saremo di nuovo ma dalla nostra… - laAleCocci : Dayane: Pier io domani voglio sfidare te al televoto perché ho la possibilità di vincere ,di Tommaso invece ho paur… - mariaframpa : RT @valy_s: #Covid19 Da domani oltre 3MLN di studenti saranno confinati in DAD 1 alunno su 3: 800.000 scuola infanzia/primaria 500.000 medi… - PierangeloPozzi : @AlfonsoFuggetta Domani è il turno di mia moglie insegnante elementare, sempre in presenza, mai un giorno a casa, fortunatamente. Veneto. - IndoIence : domani vado a casa di un'amica im so happyy -