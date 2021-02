Cutolo sepolto nel corso della notte Stesso destino del suo “nemico”Fabbrocino

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il feretro di Raffaeleè arrivato poco dopo le 23,15 nel cimitero di Ottaviano, paese del bossNuova camorra organizzata, dove è stato, in nottata, subito dopo la benedizione. Quindi nessuna sepoltura questa mattinacome era trapelato in un primo momento. Ad attendere la bara, scortata dalle forze dell’ordine, c’erano la moglie Immacolata Iacone e la figlia Denyse, che si erano recate a Parma, dove è morto il boss detenuto in regime di 41 bis. Immacolata e la figlia sono state raggiunte nel cimitero dal fratello e la sorella di, Pasquale e Rosetta, e da pochi altri parenti, per un totale di dodici persone ammesse alla benedizione del feretro. La strada che porta al camposanto è stata chiusa per motivi di ordine pubblico fino a questa mattina. Nellocimitero è ...

Ci sono un sacco di "faldoni giudiziari" in giro per i Tribunali italiani, intestati a. Di ... E, come tutti i simboli di forte segno negativo, è statoin forma strettamente privata e ...Ci sono un sacco di "faldoni giudiziari" in giro per i Tribunali italiani, intestati a. Di ... E, come tutti i simboli di forte segno negativo, è statoin forma strettamente privata e ...Davanti ai giudici non s’è mai pentito. Non ha mai raccontato retroscena e segreti di centinaia di delitti, decidendo di non barattare la libertà del corpo con lo Stato. Lo ha fatto solo con Dio, a cu ...Il feretro di Raffaele Cutolo è arrivato poco dopo le 23,15 nel cimitero di Ottaviano, paese del boss della Nuova camorra organizzata, dove sarà sepolto subito dopo la ...