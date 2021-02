Cuba, Chiodo nel team di ricerca dell’Avana: Il vaccino Soberana 02 entra nella fase finale (Di domenica 28 febbraio 2021) entra nella fase finale dei test il vaccino Cubano Soberana 02: dalla prossima settimana se ne comincerà a valutare l’efficacia e la sicurezza, prima di iniziare a somministrarlo in massa alla popolazione dell’isola caraibica. Lo ha reso noto il ricercatore italiano Fabrizio Chiodo, che lavora al progetto con l’istituto di vaccini Finlay di Cuba. Del farmaco, saranno prodotte 100 milioni di dosi dalla società farmaceutica pubblica BioCubafarma. Soberana 02 è uno dei quattro vaccini che Cuba sta sviluppando per immunizzare al più presto il Paese, che peraltro è riuscito a controllare con successo l’epidemia, poiché il numero totale di decessi registrati dallo scoppio ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021)dei test ilno02: dalla prossima settimana se ne comincerà a valutare l’efficacia e la sicurezza, prima di iniziare a somministrarlo in massa alla popolazione dell’isola caraibica. Lo ha reso noto iltore italiano Fabrizio, che lavora al progetto con l’istituto di vaccini Finlay di. Del farmaco, saranno prodotte 100 milioni di dosi dalla società farmaceutica pubblica Biofarma.02 è uno dei quattro vaccini chesta sviluppando per immunizzare al più presto il Paese, che peraltro è riuscito a controllare con successo l’epidemia, poiché il numero totale di decessi registrati dallo scoppio ...

