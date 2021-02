Crotone e Cagliari condividono il peggior dato della Serie A (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi allo Scida Crotone e Cagliari si sfideranno in quello che è a tuti gli effetti uno spareggio salvezza: il dato sulle panchine Il Crotone ospita il Cagliari allo Scida in una partita che ha i contorni di un vero e proprio spareggio salvezza. Oltre a occupare i bassifondi della classifica le due squadre sono accumunate da un dato sorprendente. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU Cagliari NEWS24 Come riporta Opta, Crotone e Cagliari sono due delle tre squadre (assieme al Parma) a non aver ancora segnato un gol con un giocatore subentrato a gara in corso in questa Serie A. Una tendenza che mister Semplici dovrà sicuramente invertire visto che – molto spesso – sono proprio i ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi allo Scidasi sfideranno in quello che è a tuti gli effetti uno spareggio salvezza: ilsulle panchine Ilospita ilallo Scida in una partita che ha i contorni di un vero e proprio spareggio salvezza. Oltre a occupare i bassifondiclassifica le due squadre sono accumunate da unsorprendente. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Come riporta Opta,sono due delle tre squadre (assieme al Parma) a non aver ancora segnato un gol con un giocatore subentrato a gara in corso in questaA. Una tendenza che mister Semplici dovrà sicuramente invertire visto che – molto spesso – sono proprio i ...

