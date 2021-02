Crollo al cimitero di Camogli, l’arcivescovo Tasca: “I nostri cari persi due volte” (Di domenica 28 febbraio 2021) Tasca si è raccolto in preghiera con una ristretta rappresentanza della città: amministrazione, forze dell'ordine e Protezione Civile Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 28 febbraio 2021)si è raccolto in preghiera con una ristretta rappresentanza della città: amministrazione, forze dell'ordine e Protezione Civile

emergenzavvf : Crollo cimitero #Camogli, prosegue l’intervento dei sommozzatori dei #vigilidelfuoco per il recupero delle bare cad… - Agenzia_Ansa : I gabbiani fanno scempio di corpi in mare dopo il crollo del cimitero. Resti umani anche sulla spiaggia di Camogli… - Agenzia_Ansa : Frana una parte del cimitero di Camogli, oltre 200 bare in mare e sugli scogli. Il crollo dovuto all'erosione della… - gianpaolodabove : Crollo cimitero Camogli avanzano i lavori, recupero 20 bare - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Sono 15 i resti di defunti recuperati fin'ora in mare dai vigili del fuoco di Genova, con i sommozzatori e servizio naval… -