Crisi Suning, sospesa ufficialmente l'attività dello Jiangsu: l'Inter trema?

E adesso cosa succederà all'Inter? La Crisi Suning è tangibile e ormai non più nascosta. La società cinese che detiene il controllo del club nerazzurro, nelle scorse ore, ha emesso un comunicato che pone fine a tutte le attività del Jiangsu, società di calcio della Cina gemella del club meneghino. Mentre a Oriente i tifosi cinesi piangono, in Italia i sostenitori meneghini s'interrogano sempre più ansiosamente sul prossimo futuro della compagine attualmente al primo posto della Serie A.

Crisi Suning: il comunicato sul Jiangsu

Il comunicato non lascia spazio a nessuna speranza o interpretazione. La Cina ha chiuso i rubinetti e la prima decisione sul Jiangsu di Suning non si è fatta troppo attendere: "A causa della ...

