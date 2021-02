Covid, Valgoglio (Bergamo) finisce in zona rossa: 36 casi su 586 abitanti (Di domenica 28 febbraio 2021) Valgoglio entra da oggi alle 18 in fascia rossa: Regione Lombardia ha accolto la richiesta arrivata dopo una riunione fra il sindaco Angelo Bosatelli, Ats e l'Ambito di Clusone. E quindi il Comune bergamasco diventa 'rosso' come già Bollate nel Milanese, Mede in provincia di Pavia e Viggiù in quella di Varese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 febbraio 2021)entra da oggi alle 18 in fascia: Regione Lombardia ha accolto la richiesta arrivata dopo una riunione fra il sindaco Angelo Bosatelli, Ats e l'Ambito di Clusone. E quindi il Comune bergamasco diventa 'rosso' come già Bollate nel Milanese, Mede in provincia di Pavia e Viggiù in quella di Varese. L'articolo .

