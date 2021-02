zazoomblog : Covid: Tajani su vaccini cambio passo P.Chigi nomini nuovo coordinatore - #Covid: #Tajani #vaccini #cambio - TV7Benevento : **Covid: Tajani, 'su vaccini cambio passo, P.Chigi nomini nuovo coordinatore'**... - petregiamp : RT @jeanlouis2111: @Antonio_Tajani @forza_italia Egregio e i proprietari di casa continuano a fare da ammortizzatori sociali al posto del G… - jeanlouis2111 : @Antonio_Tajani @forza_italia Egregio e i proprietari di casa continuano a fare da ammortizzatori sociali al posto… - FI_Parlamento : RT @matteodallosso: LE NOSTRE FRAGILITÀ SONO LA NOSTRA FORZA. #covid_19 #covid19italia #disabilità #disability @mtbaldini @forza_italia… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Tajani

SardiniaPost

Lo scrive su Twitter Antonio, Coordinatore nazionale di Forza Italia.Ora avanti con la riduzione dell tasse, aiutiamo famiglie e imprese in difficoltà e combattiamo ilsia sul fronte sanitario sia su quello economico', svela vicepresidente di Fi.uomo ..."Oggi sono soddisfatto per l'annuncio del governo di prorogare il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Ci impegneremo affinché il rinvio d ..."Agricoltura in sofferenza per il Covid, lunedì incontro col ministro Patuanelli". Politica - Francesco Battistoni senatore (FI) nominato sottosegretario, parla degli impegni che lo attendono in un se ...