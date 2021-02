Covid, Protezione Civile in campo: “600mila vaccinazioni al giorno”. Contagi: stop alla scuola in zona rossa (Di domenica 28 febbraio 2021) Il tempo stringe. L’Italia deve assolutamente incrementare il ritmo della campagna vaccinale perché le varianti del virus si stanno diffondendo rapidamente fra la popolazione. Secondo l’indicazione del premier Mario Draghi adesso la Protezione Civile scende in campo. Obiettivo: somministrare 600mila vaccini al giorno. E torna l’allarme scuola: si valuto lo stop della didattica in presenza nelle zone rosse. Arrivare a moltiplicare per cinque o per sei l’attuale media di vaccinazione, con l’obiettivo a regime di riuscire a somministrare oltre 600mila dosi al giorno, circa 19 milioni di dosi al mese. Questo il piano vaccini della Protezione Civile. Intanto il presidente degli Stati Uniti, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 28 febbraio 2021) Il tempo stringe. L’Italia deve assolutamente incrementare il ritmo della campagna vaccinale perché le varianti del virus si stanno diffondendo rapidamente fra la popolazione. Secondo l’indicazione del premier Mario Draghi adesso lascende in. Obiettivo: somministrarevaccini al. E torna l’rme: si valuto lodella didattica in presenza nelle zone rosse. Arrivare a moltiplicare per cinque o per sei l’attuale media di vaccinazione, con l’obiettivo a regime di riuscire a somministrare oltredosi al, circa 19 milioni di dosi al mese. Questo il piano vaccini della. Intanto il presidente degli Stati Uniti, ...

