Covid, Prodi: "Commissione Europea doveva picchiare i pugni sul tavolo con aziende farmaceutiche. Tutti devono avere il vaccino"

"Rimprovero la Commissione Europea che non ha picchiato i pugni sul tavolo per dire 'signori miei qui non c'è proprietà intellettuale che tenga, Tutti hanno il diritto di beneficiare del vaccino Covid". Lo ha detto Romano Prodi intervenendo all'incontro su "Democrazia e futuro dell'Europa: lo stato delle cose", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" PolìMiNa Courtesy Il sabato delle idee

