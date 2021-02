Covid, partita di calcetto a Chiaiano. Interviene la polizia: sanzionato il titolare del centro e altre quattro persone (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli agenti del Commissariato Chiaiano, periferia di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per una segnalazione di una partita di calcetto presso una struttura sportiva. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato e sanzionato il titolare e quattro persone, tra i 20 e i 39 anni, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 disponendo, inoltre, la chiusura immediata della struttura per 5 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli agenti del Commissariato, periferia di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per una segnalazione di unadipresso una struttura sportiva. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato eil, tra i 20 e i 39 anni, per inottemperanza alle misure anti-19 disponendo, inoltre, la chiusura immediata della struttura per 5 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - micheleemiliano : “Ci dobbiamo credere, è l’unica arma che abbiamo. Speriamo vada tutto bene, è un passo verso la normalità”. Sono l… - Open_gol : Cresce la preoccupazione di genitori e studenti alla periferia di Milano, non distanti dalla zona rossa di Bollate… - ildenaro_it : Gli #agenti del Commissariato di #Chiaiano, periferia di #Napoli, sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano… - rossella266 : RT @scingolo: DENTRO IL GOVERNO/ I sei ministri che decidono la partita su Covid, crisi e Recovery -