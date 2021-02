Covid, parte la sperimentazione del vaccino italiano: coinvolto anche il Pascale di Napoli (Di domenica 28 febbraio 2021) Sarà un ragazzo di 21 anni il primo volontario a cui domani sarà somministrata una dose da 0,5 mg di ‘e-Vax’ il vaccino antiCovid ideato dalla società romana Takis con la monzese Rottapharm biotech. Inizia, infatti, al San Gerardo di Monza, o meglio al Centro di Ricerca Fase 1, che si trova al decimo piano del settore A, la prima fase di sperimentazione sull’uomo di questo vaccino che usa una piattaforma a Dna e che viene inoculato con un elettroporatore. Uno strumento che dà una scossa che permette al frammento di Dna di entrare nelle cellule. Questo tipo di vaccino “potrebbe essere molto importante in futuro” perché, ha spiegato Paolo Bonfanti direttore della Clinica di Malattie infettive del San Gerardo, c’è “la possibilità di modificarlo adattandolo alla emergenza di varianti del virus non ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) Sarà un ragazzo di 21 anni il primo volontario a cui domani sarà somministrata una dose da 0,5 mg di ‘e-Vax’ ilantiideato dalla società romana Takis con la monzese Rottapharm biotech. Inizia, infatti, al San Gerardo di Monza, o meglio al Centro di Ricerca Fase 1, che si trova al decimo piano del settore A, la prima fase disull’uomo di questoche usa una piattaforma a Dna e che viene inoculato con un elettroporatore. Uno strumento che dà una scossa che permette al frammento di Dna di entrare nelle cellule. Questo tipo di“potrebbe essere molto importante in futuro” perché, ha spiegato Paolo Bonfanti direttore della Clinica di Malattie infettive del San Gerardo, c’è “la possibilità di modificarlo adattandolo alla emergenza di varianti del virus non ...

