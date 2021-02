Covid | news di oggi Bollettino | 17 455 casi e 192 decessi Tasso positività al 6 | 8% LIVE

(Di domenica 28 febbraio 2021) I dati del ministero della salute registrano 257.024 tamponi processati in 24 ore. Aumentano terapie intesive (+15) e ricoveri ordinari (+266). Intensificati i controlli nei luoghi di aggregazione. Ieri folla e rave in Darsena a Milano. Sala: "Conseguenze ricadranno su tutti". Da lunedì oltre 3 milioni di studenti seguiranno le lezioni da casa. Il Cts raccomanda la DAD per tutte le zone rosse. Governo pronto a chiusure selettive

repubblica : Covid, Iacopo Melio lascia l'ospedale: 'Ho vinto io': Il consigliere del Pd torna a casa dopo 27 giorni di degenza.… - LaStampa : Covid, i medici vogliono staccare la spina ma la moglie fa un voto a Sant’Agata: si sveglia dopo tre mesi - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - gaiasca : RT @rep_milano: Focolaio di Covid all'Istituto dei tumori di Milano: sei pazienti positivi nel reparto di urologia - cybernaua : -

ROMA, 28 FEB - Si avvicinano a quota tre milioni i casi di Covid in Italia: ad oggi sono 2.925.265, considerato l'ultimo incremento di nuovi positivi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute