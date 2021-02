Covid, muore a Carinola un terzo agente della Penitenziaria. Il sindacato: Subito screening. Il Garante dei detenuti: Carcere tutt’altro che immune (Di domenica 28 febbraio 2021) terzo agente della Polizia Penitenziaria morto nel Carcere casertano di Carinola. A comunicarlo è Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.: “Abbiamo immediatamente sollecitato i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per effettuare tamponi a tappeto, al fine di consentire in tal modo uno screening su tutti, ed abbiamo espresso l’immediata necessità di invio di rinforzi. I tamponi vanno effettuati per cercare di capire se trattasi delle varianti del virus, il sospetto è alto poiché è un dato abnorme quello di tre morti nel giro di dieci giorni nello stesso Carcere, ed occorre saperlo al più presto nel tentativo di arginare una catastrofe ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021)Poliziamorto nelcasertano di. A comunicarlo è Aldo Di Giacomo segretario generale deldi PoliziaS.PP.: “Abbiamo immediatamente sollecitato i vertici del Dipartimento dell’Amministrazioneper effettuare tamponi a tappeto, al fine di consentire in tal modo unosu tutti, ed abbiamo espresso l’immediata necessità di invio di rinforzi. I tamponi vanno effettuati per cercare di capire se trattasi delle varianti del virus, il sospetto è alto poiché è un dato abnorme quello di tre morti nel giro di dieci giorni nello stesso, ed occorre saperlo al più presto nel tentativo di arginare una catastrofe ...

