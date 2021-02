Covid | morto terzo agente al carcere di Carinola Uspp | rabbia e sconcerto

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“All’Amarezza e loper la perdita di un’altra vita umana, la terza in pochi giorni, tra le fila della Polizia Penitenziaria, si aggiunge laper i ritardi accumulati nella gestione del rischio contagio-19 e nella somministrazione del vaccino agli agenti, che sin dall’inizio abbiamo chiesto di considerare al pari del personale sanitario che opera nelle RSA“. È quanto commenta il presidente del sindacatoGiuseppe Moretti. “Oltre a non aver sottoscritto il protocollo nazionale di prevenzione dal rischio contagio proposto dall’amministrazione penitenziaria alle organizzazioni sindacali – prosegue Moretti – dopo aver chiesto D.P.I. idonei arrivati in ritardo e mai completamente adatti a proteggere effettivamente dal rischio contagio, abbiamo invano chiesto di modificare ...

SkySportMotoGP : La notizia della sua morte si era diffusa sui mezzi di informazione, noi compresi e ce ne scusiamo profondamente co… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA Covid, è morto a 60 anni Fausto #Gresini Il team: 'Ci lascia dopo due mesi di lotta, ciao Fausto'… - GianlucaVasto : Un nostro consigliere comunale, Andrea Biancoli, è morto a causa del Covid. Una notizia terribile, aveva solo 48 an… - LatinaCorriere : Covid Latina, 144 contagi e un morto. Dal 4 marzo vaccini ai più vulnerabili - - ilMedioP : RT @ilgiornale: Un uomo di 52 è morto per il Covid dopo entrambe le dosi di vaccino. 'È stato solo sfortunato, ha contratto il virus tra pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto

Infine Pregliasco si esprime anche sul paramedico delHospital di Maddaloni, in provincia di Caserta,, colpito dalla variante inglese del- 19: ' Nei primi dodici giorni dalla ...Il musicista, la cui salute era stata già debilitata in passato, èall'Ospedale Cardarelli di Napoli a causa di complicazioni derivanti dal, come riporta Repubblica. Rustici ha dato vita, ...L'omelia dell'arcivescovo davanti ai famigliari e tanti conoscenti di Luca Attanasio. La cerimonia nel centro sportivo ...Addio a Danilo Rustici, fra i fondatori degli Osanna, storico gruppo del progressive rock italiano. Il chitarrista aveva 72 anni: è morto per le complicazioni da Covid-19. Il musicista, malato da temp ...