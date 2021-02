Covid Lazio, zona arancione e rossa in provincia di Frosinone (Di domenica 28 febbraio 2021) Coronavirus nel Lazio e zona arancione, ma anche rossa per due comuni, in provincia di Frosinone. Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza per istituire la zona arancione nei Comuni nel territorio della provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e crescita dei casi da Covid 19. Restano ferme le misure già dettate per i Comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano (zona rossa). Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 di domani, 1 marzo, e per i 14 giorni successivi. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) Coronavirus nel, ma ancheper due comuni, indi. Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza per istituire lanei Comuni nel territorio delladia causa della forte incidenza e crescita dei casi da19. Restano ferme le misure già dettate per i Comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano (). Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 di domani, 1 marzo, e per i 14 giorni successivi. Lo comunica in una nota la Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

