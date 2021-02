Covid Lazio | bollettino oggi 28 febbraio 2021 | 1 341 casi e 12 morti A Roma 497 contagi

MediasetTgcom24 : Covid, a Roma folla nelle zona della movida #Roma - nzingaretti : Dal #4marzo facciamo un altro passo avanti verso la liberazione dal #Covid. Partiamo con le persone più vulnerabili… - FnsCisllazio : Covid, Costantino FNS CISL Lazio: “La Polizia Penitenziaria vaccinata a marzo, incomprensibile”… - PomponiGiovanna : RT @GiovaQuez: Dal4 marzo nel Lazio partiranno le prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili che ancora non sono stati programmat… - DaveLoruxury : RT @nzingaretti: Dal #4marzo facciamo un altro passo avanti verso la liberazione dal #Covid. Partiamo con le persone più vulnerabili e gli… -

Sono 1.341 i contagi di Coronavirus registrati nelnelle ultime 24 ore secondo il bollettino della Regione. I morti sono 12 e i guariti 1.192. Dati tutto sommato stabili - Oltre 15 mila i tamponi effettuati e 20 mila i test antigenici. '...La prenotazione potrà essere effettuata sul portale della Regione'prenota vaccino' (). Nella Asl Roma 1 sono 189 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con ...Cambiano ancora i colori dell'Italia che continua a lottare contro il Coronavirus. Basilicata e Molise in zona rossa, Lombardia, Marche e Piemonte in queste ore passano in area arancione ...Sono 1.341 i nuovi positivi al Covid-19 nel Lazio (- 6 rispetto a ieri, sabato 27 febbraio), secondo il bollettino di oggi domenica 28 febbraio diramato dall’assessore alla Salute Alessio D’Amato. Il ...