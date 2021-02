Covid in Sicilia | 453 nuovi casi | 21 i morti

(Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 453 ipositivi al19 insu 24.790 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore all’1,8%, ancora in discesa rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero per numero dicontagi. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a

...dell'evento (prevista per il prossimo aprile) nasce dall'incertezza causata dalla situazione... le sue bellezze architettoniche, paesaggistiche e quella parte imprenditoriale diche ha ...... 260.602 ( 42.678) ( 2.610 ) Piemonte: 247.134 ( 16.077) ( 902 ) Lazio: 234.228 ( 35.801) ( 1.341 ) Toscana: 156.235 ( 18.049) ( 1.068 ): 152.558 ( 25.982) ( 453 ) ...Sono 453 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 24.790 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore all'1,8%, ancora in discesa ...PALERMO, 28 febbraio – Sono 453 i casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 16.690 test rapidi e 8.100 tamponi molecolari processati. Stabile il numero delle vi ...