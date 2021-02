Covid in Italia, meno test e nuovi casi (+17.455) ma sale indice positività (6,7%): altri 192 morti (Di domenica 28 febbraio 2021) Diminuisce in Italia il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono 17.455, ieri erano 18.916 ( - 1.461). Sono però stati eseguiti meno test, 257.024 (molecolari e antigenici) contro i 323.047 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 28 febbraio 2021) Diminuisce inil numero deipositivi nelle ultime 24 ore. Sono 17.455, ieri erano 18.916 ( - 1.461). Sono però stati eseguiti, 257.024 (molecolari e antigenici) contro i 323.047 ...

