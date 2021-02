Covid: in Italia 17.455 nuovi casi e 192 decessi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - In Italia si sono registrati 192 decessi legati al coronavirus domenica, in calo rispetto ai 280 del giorno prima. Lo riporttano i dati del ministero della Salute. Il conteggio giornaliero delle nuove infezioni è sceso a 17.455 da 18.916. Sono invece 257.024 i tamponi effettuati nelle ultimi 24 ore, rispetto ai 323.047 precedenti. Leggi su agi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - Insi sono registrati 192legati al coronavirus domenica, in calo rispetto ai 280 del giorno prima. Lo riporttano i dati del ministero della Salute. Il conteggio giornaliero delle nuove infezioni è sceso a 17.455 da 18.916. Sono invece 257.024 i tamponi effettuati nelle ultimi 24 ore, rispetto ai 323.047 precedenti.

