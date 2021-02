Covid: in Italia 17.455 nuovi casi e 192 decessi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - Diminuisce in Italia il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono 17.455, ieri erano 18.916 (- 1.461). Sono però stati eseguiti meno tamponi, 257.024 contro i 323.047 della giornata di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento, invece, il tasso di positività che si attesta a 6,7% (ieri era del 5,8%). Il numero dei decessi diminuisce: sono 192 nelle ultime 24 ore contro i 280 di ieri. I ricoveri nelle terapie intensive sono 15 in piu' (ieri erano piu' 22) con 131 ingressi del giorno, e salgono a 2.231. I ricoveri ordinari crescono di 266 unità (ieri +80) e sono 18.638. La Regione con più contagi nelle ultime 24 ore resta la Lombardia con 3.529 nuovi positivi. Seguono l'Emilia Romagna (+2.610), la Campania (+2.561), il Lazio (+1.341), la Toscana (+1.068), la ... Leggi su agi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - Diminuisce inil numero deipositivi nelle ultime 24 ore. Sono 17.455, ieri erano 18.916 (- 1.461). Sono però stati eseguiti meno tamponi, 257.024 contro i 323.047 della giornata di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento, invece, il tasso di positività che si attesta a 6,7% (ieri era del 5,8%). Il numero deidiminuisce: sono 192 nelle ultime 24 ore contro i 280 di ieri. I ricoveri nelle terapie intensive sono 15 in piu' (ieri erano piu' 22) con 131 ingressi del giorno, e salgono a 2.231. I ricoveri ordinari crescono di 266 unità (ieri +80) e sono 18.638. La Regione con più contagi nelle ultime 24 ore resta la Lombardia con 3.529positivi. Seguono l'Emilia Romagna (+2.610), la Campania (+2.561), il Lazio (+1.341), la Toscana (+1.068), la ...

GassmanGassmann : 97.507 deceduti con covid in Italia, attività chiuse, famiglie disperate.... BASTA. #egoistisenzacervello - Agenzia_Ansa : A Milano folla sui Navigli nell'ultimo week-end in fascia gialla. Milanesi seduti ai tavolini dei bar per l'aperiti… - HuffPostItalia : Ricciardi: 'Basta misure yo-yo: all'Italia serve strategia una No-Covid, lockdown incluso' - laparisienne11_ : RT @GassmanGassmann: 97.507 deceduti con covid in Italia, attività chiuse, famiglie disperate.... BASTA. #egoistisenzacervello https://t.co… - cannapasso : Eh però ha ragione stavolta a incazzarsi il Giletto . Mentre gli italiani tifano per #Draghi o #Conte o per la de… -