Covid | in gravidanza rischio contagio più alto del 70%

Le donne in gravidanza hanno un rischio maggiore fino al 70% di essere contagiate dal Covid-19 secondo due nuovi studi scientifici Per le donne in gravidanza c'è un rischio maggiore del 70% di contrarre il Coronavirus rispetto ad un adulto della stessa età. L'infezione però non aumenta il rischio di aborto spontaneo o di morte…

