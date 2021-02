Covid, il sindaco di Milano Sala: 'Le conseguenze della Darsena ricadranno su tutta la comunità' (Di domenica 28 febbraio 2021) commenta 'Con questa terribile pandemia se non si rispettano le regole si paga pegno. Così sarà e purtroppo le conseguenze ricadranno su tutta la comunità'. Con un post su Facebook il sindaco di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 febbraio 2021) commenta 'Con questa terribile pandemia se non si rispettano le regole si paga pegno. Così sarà e purtroppo lesula'. Con un post su Facebook ildi ...

IlContiAndrea : In un Paese normale il sindaco di #Milano dovrebbe chiedere scusa, ammettere l’errore di non aver pensato a un pres… - Radio1Rai : ??A #Milano inutili gli appelli del sindaco #Sala a comportamenti sicuri contro il #Covid. In #Darsena rave party il… - MediasetTgcom24 : Covid, il sindaco di Milano: 'Le conseguenze della Darsena ricadranno su tutta la comunità' #milano… - GioiaKiss : RT @IlContiAndrea: In un Paese normale il sindaco di #Milano dovrebbe chiedere scusa, ammettere l’errore di non aver pensato a un presidio… - Telebari : Covid a Rutigliano, 35 positivi e un decesso. Il sindaco annuncia: “Necessario intervenire con limitazioni” - #Bari… -