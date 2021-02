Covid, il bollettino di oggi: 17.455 nuovi casi e 192 morti, salgono le terapie intensive (Di domenica 28 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 28 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 17.455 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore si contano altri 192 morti. 257.024 i tamponi effettuati, il tasso di positività scende sale al 6,7% dal 5,8% di ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.231, nelle ultime 24 ore c’è quindi un saldo positivo di 15 tra ingressi ed uscite. I guariti sono 6.487 in più, in totale sono 2.405.199. In Campania 2.561 nuovi casi e 5 decessi, i ricoverati in terapia intensiva sono 130 Sono 2.561 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in ... Leggi su urbanpost (Di domenica 28 febbraio 2021)28 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 17.455 idi-19 riscontratiin Italia. Nelle ultime 24 ore si contano altri 192. 257.024 i tamponi effettuati, il tasso di positività scende sale al 6,7% dal 5,8% di ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.231, nelle ultime 24 ore c’è quindi un saldo positivo di 15 tra ingressi ed uscite. I guariti sono 6.487 in più, in totale sono 2.405.199. In Campania 2.561e 5 decessi, i ricoverati in terapia intensiva sono 130 Sono 2.561 idi coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in ...

