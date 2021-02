Covid Gran Bretagna | vaccinati oltre 20 milioni | è un terzo della popolazione

borghi_claudio : @MinervaMcGrani1 @Bossina8 @p3r4zzett1 Io ho l'abitudine di andare sempre a fonte diretta. Le reazioni avverse ripo… - CrookedWave : RT @RobertoRedSox: Mi ha insegnato a dar da mangiare alle galline e a fare la raccolta delle uova Mi faceva guidare il cingoli Mi assegnava… - gretaamel : RT @RobertoRedSox: Mi ha insegnato a dar da mangiare alle galline e a fare la raccolta delle uova Mi faceva guidare il cingoli Mi assegnava… - Ggcrm : @PoliticaPerJedi Preferisco di gran lunga questa polemica a quella che ci sarebbe stata nel caso in cui 'entra in o… - PomponiGiovanna : RT @RobertoRedSox: Mi ha insegnato a dar da mangiare alle galline e a fare la raccolta delle uova Mi faceva guidare il cingoli Mi assegnava… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gran

La Stampa

commenta Grande folla in molte città in questa domenica primaverile. Da Milano a Roma, da Napoli a Torino, la gente si è riversata per le strade del centro e nei parchi per godersi la bella giornata. ...La mappa dell'Italia dela questo punto vede due regioni in rosso, Basilicata e Molise, in ... si sono chiusi in casa per combattere il virus con l'unica arma possibile: l'intelligenza e una...Lo stress psicologico degli italiani torna ai livelli preoccupanti già vissuti nelle fasi più intense dell'emergenza coronavirus. Secondo quanto emerge dall'ultimo "Stressometro", realizzato ogni sett ...L'AQUILA - Sono dati pesanti quelli evidenziati dal bollettino giornaliero Covid-19 diffuso dall'assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo. In particolare è stato ...