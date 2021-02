Covid Gran Bretagna, vaccinati oltre 20 milioni: è un terzo della popolazione. I nuovi contagiati crollano del 40% (Di domenica 28 febbraio 2021) Prosegue speditissima la campagna vaccinale contro il Covid in Gran Bretagna. Sono ormai più di 20 milioni, un terzo dell'intera popolazione nazionale, le persone che hanno ricevuto almeno... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 febbraio 2021) Prosegue speditissima la campagna vaccinale contro ilin. Sono ormai più di 20, undell'interanazionale, le persone che hanno ricevuto almeno...

